اخبار السعوديه

مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بالسلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بالسلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق في مستودعين بحي السلي بالرياض.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إنه تم إخماد حريق في مستودعين بحي السلي بالرياض، ولا يوجد إصابات جراء الحريق.

قد يهمّك أيضاً

منع عشرات الفتيات من دخول مدارس فرنسا بسبب العباءة
الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق ، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا