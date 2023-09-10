شكرا لقرائتكم مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودعين بالسلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق في مستودعين بحي السلي بالرياض.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إنه تم إخماد حريق في مستودعين بحي السلي بالرياض، ولا يوجد إصابات جراء الحريق.

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ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.