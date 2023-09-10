شكرا لقرائتكم نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السويكت في منزلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدَّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، واجب العزاء لعائلة السويكت، في وفاة عبدالله بن خالد السويكت -رحمه الله- شقيق مدير الخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية سابقًا المهندس محمد بن خالد السويكت، وذلك في منزلهم بالظهران.

وسأل سموُّه اللهَ أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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من جانبه، قدّم السويكت الشكرَ والعرفان لنائب أمير الشرقية على التعزية والمواساة.