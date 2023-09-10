بعد تبرُّعه له بإحدى كليتَيْه.. "آل مرعي" يُنهي معاناة والده مع الفشل الكلوي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 سبتمبر 2023, 9:35 مساءً

في صورة تجلت فيها أجمل صور البر أنهى الشاب محمد بن علي آل مرعي معاناة والده مع مرض الفشل الكلوي. وتفصيلاً، بعد خبر قصور عمل الكلى للمريض علي بن عبدالله آل مرعي، الذي تم اكتشافه بعد شهر رمضان الماضي، بادر ابنه محمد بطلب التبرع لوالده؛ لتبدأ الفحوصات الطبية والإجراءات للتأكد من مطابقتها، وكانت -ولله الحمد- مطابقة؛ ليُحدَّد موعد العملية بيوم الخميس بتاريخ 31/ 8/ 2023. وأُجريت عملية التبرع بمستشفى الأمير سلطان للخدمات الطبية العسكرية بمدينة الرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح. وقال الشاب المتبرع محمد: هذا أقل ما أقدمه لوالدي، ومهما فعلت فلن أرد ولو جزءًا يسيرًا من فضله وإحسانه وعطائه. من جهته، قال شقيق المتبرع الدكتور عبدالله آل مرعي إن كل أفراد الأسرة كانوا في تسابق للتبرع إلا أن الحظ كان من نصيب أخي محمد الذي فاز بالأجر إن شاء الله، داعيًا لوالده وشقيقه بدوام الصحة والعافية، وأن يجعل ما طالهما في ميزان حسناتهما، وهما الآن في مرحلة العزل، ويتمتعان بصحة جيدة.

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