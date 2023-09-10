كلية الحرم المكي الشريف تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كلية الحرم المكي الشريف تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت كلية الحرم المكي الشريف أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية ‏اليوم الأحد، وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر المنصة التعليمية للكلية.

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