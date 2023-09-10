انت الان تتابع الأسبوع في 8 صور: الهروب الكبير من "نيفادا".. ومشهد مذهل لـ"مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي الهروب الكبير!.. آلاف المشاركين في مهرجان الرجل المحترق بعد هطول أمطار غزيرة على مواقع المخيمات في ولاية نيفادا مات ميلز/ رويترز عمال يحاولون إزالة آثار الأضرار التي أحدثها إعصار ساولا في هونج كونج إزاك لورانس/ فرانس برس المستشار الألماني أولاف شولتز خلال مشاركته في معرض ميونيخ للسيارات يرتدي عصابة للعين بعد إصابته أثناء ركضه ليونارد سيمون/ رويترز مياه الفيضانات تحيط بالمنازل من كل جانب إثر إعصار فوق مداري ضرب جنوب البرازيل دييجو فارا/ رويترز أب وابنه يكتفيان بمشاهدة النيران المستعرة خلال التهامها قرية ليفكيمي اليونانية ألكسندروس أفراميديس/ رويترز مشهد جوي للسيارات العالقة على جسر محاط بمياه الفيضانات بينما تضرب العاصفة دانيال وسط اليونان سترجيوس سبيروبولوس/ رويترز عمال هنود يسيطرون على كلب ضال بعد حملة لإزالتها من الشوارع استعدادًا لاستقبال زعماء مجموعة العشرين أنوشري فادنافيس/ رويترز مشهد مذهل لمكة المكرمة وبرج الساعة من جبل النور سمير الدومي/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 8 صور: الهروب الكبير من "نيفادا".. ومشهد مذهل لـ"مكة"

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 8 صور: الهروب الكبير من "نيفادا".. ومشهد مذهل لـ"مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.