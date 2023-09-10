انت الان تتابع بينهم لاعبون بالدوري السعودي.. تعرّف على قائمة أفضل الهدافين مع منتخبات بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 8:23 صباحاً

شملت قائمة اللاعبين العالميين الذين حصلوا على لقب أفضل الهدافين مع منتخبات بلادهم، لاعبين يمثلون حاليًا الأندية السعودية في دوري روشن. وكان نيمار دا سيلفا نجم الهلال قد حقق بالأمس لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، بعد تسجيله 79 هدفًا، متجاوزًا عدد أهداف الأسطورة بيليه، وجاء أيضًا في القائمة النجمُ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر؛ حيث سجل مع منتخب بلاده 123 هدفًا. وبجانب اللاعبين الذي يلعبون للأندية السعودية شملت القائمةُ الأرجنتيني ليونيل ميسي أعظم هداف في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، الذي سجل 104 أهداف، كما جاء البلجيكي روميلو لوكاكو هداف بلجيكا في القائمة برصيد 75 هدفًا. واشتملت القائمة أيضًا على هداف منتخب ألمانيا ميروسلاف كلوزه بتسجيله 71 هدفًا، يليه كل من لويس سواريز هداف منتخب الأوروغواي، وديفيد فيا هداف إسبانيا بتسجيل 68.59 هدفًا على التوالي. وتضمنت القائمة هاري كين هداف منتخب إنجلترا بتسجيله 58 هدفًا، يليه أوليفييه جيرو هداف فرنسا بتسجيله 54 هدفًا، ثم روبن فان بيرسي هداف هولندا الذي سجل 50 هدفًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم لاعبون بالدوري السعودي.. تعرّف على قائمة أفضل الهدافين مع منتخبات بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.