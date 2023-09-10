انت الان تتابع رسمياً.. الهند تسلّم رئاسة مجموعة العشرين للبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - سلّمت الهند، اليوم الأحد، رسمياً للبرازيل رئاسة مجموعة العشرين في المراسم الختامية للقمة السنوية للمجموعة التي عُقدت في نيودلهي.

ووفق "رويترز" أكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، العملية بتسليم مطرقة رئاسة‭‭ ‬‬المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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