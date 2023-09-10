انت الان تتابع لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر.. "التعاون الإسلامي" تناشد تقديم الدعم للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء الدوليين، الإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية؛ إثر الزلزال المدمّر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفاً مئات الضحايا وآلاف المصابين.

وأشاد الأمين العام بالاستجابة والتدابير الفورية التي اتخذها عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس؛ لإنقاذ السكان المتضررين وتقديم الدعم لهم والحد من تأثير الزلزال، مجدداً صادق تعازيه ومواساته للمغرب ملكاً وحكومة وشعباً وتضامنه مع أسر الضحايا والمفقودين، داعيًا الله -العلي القدير- أن يتغمّد بواسع رحمته مَن لقي حتفه منهم، والعثور على المفقودين، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

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