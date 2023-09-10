انت الان تتابع كلها فوائد.. خبيرة تغذية: تناولوا هذه الفواكه والخضروات بقشرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت الدكتورة إيرينا منصوروفا خبيرة التغذية الروسية، إن من الأفضل تناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها؛ لأنها تحتوي على الفيتامينات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير الخبيرة إلى أن قشرة الجزر تحتوي على فيتامين А وأملاح البوتاسيوم. أما قشرة الخيار والباذنجان فتحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية؛ حيث تحتوي قشرة الخيار على البوتاسيوم والألياف الغذائية وبيتا كاروتين. أما قشرة الباذنجان فتحتوي على المغنيسيوم والألياف الغذائية والفلافونويد.

وبالإضافة إلى ذلك، يفضل تناول التفاح بقشرته لأنها تحتوي على فيتامين A وC. ولكن على الأشخاص الذين يعانون من قرح في الجهاز الهضمي تجنب تناول التفاح بقشرته. كما أن من الأفضل تناول العنب والطماطم والليمون وحتى الرمان.

كلها فوائد

وتنصح الخبيرة بعدم تناول بعض الخضروات بقشرها، وخاصة البطاطا التي توجد بقع خضراء على قشرتها؛ لأنها تحتوي على مادة السولانين السامة التي تسبب الصداع والغثيان والتقيؤ وتشنجات في المعدة وفقدان الوعي وحتى الموت.

وتشير "منصوروفا" إلى أن قشرة المانجو تحتوي على العديد من الكاروتينات والبوليفينول والألياف الغذائية والفيتامينات. ولكن يمكن أن تحتوي قشرة المانجو على بقايا مبيدات الحشرات، كما أن لها مذاقًا غير مستساغ وبنية مزعجة، ويمكن أن تسبب الحساسية لاحتوائها على خليط من مركبات Urushiol العضوية الزيتية السامة.

لا تأكلوا هذه الفاكهة بقشرها