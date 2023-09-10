1356 مخالفة وإغلاق 3 منشآت.. "أمانة الجوف" تنفذ 2546 زيارة للأسواق

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة منطقة الجوف خلال الشهر الماضي، 2546 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية أسفرت عن ضبط 1356 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان: إن الزيارات التفتيشية جاءت ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعيْن العام والخاص الذي وقّعته الأمانة وتم تدشين العمل فيه أخيراً، حيث يهدف المشروع إلى رفع نسبة الامتثال بالمحال التجارية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق المعايير واللوائح التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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