انت الان تتابع بريدة.. 65 دقيقة تنهي معاناة مريضة مع "كيس مبيض عجائبي" بطول 12 سم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 32 عامًا، عن طريق إجراء عملية جراحية ناجحة بالمنظار استمرت 65 دقيقة، وتم فيها في استئصال كيس مبيض عجائبي في الجزء السفلي من البطن.

وأفاد تجمُّع القصيم الصحي، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تشكو آلاماً خفيفة متقطعة في أسفل البطن، وأُجريت لها فحوصات شاملة، حيث كشفت الموجات فوق الصوتية عن وجود كيس مبيض بطول 12 سنتيمتراً، وتم تشخيص الحالة المرضية بـ"الورم العجائبي" والتي يشار إليها أيضًا باسم "كيسة الديرمويد" وتحتوي هذه الأورام عادة على أنسجة مثل الشعر والأسنان والعظام، منوهًا بأن أعراض أورام المبيض العجائبية تظهر فقط بعد حصول الاختلاطات والمضاعفات، ويمكن أن يكون الألم والانتفاخ من أعراض الأورام العجائبية في المبيض.

وقال التجمُّع: "إنه خلال ساعة واحدة تم إحداث ثلاثة شقوق صغيرة جدًا، وتم استئصال الكيس وإزالته بالكامل بنجاح، مع الاحتفاظ بالمبيض سليمًا، وغادرت المريضة المستشفى في أقل من 24 ساعة بعد العملية، حيث توفر العلميات الجراحية بالمنظار تعافيًا أسرع وألمًا أقل بعد الجراحة مقارنة بالإجراءات المفتوحة التقليدية".