انت الان تتابع "إكس" تُقاضي ولاية أمريكية بسبب قانون للإشراف على محتوى مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 10:31 صباحاً

قررت شركة "إكس" (تويتر سابقًا) مقاضاة ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ بسبب الإشراف على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي. وتحتج "إكس" على القانون، بسبب مطالبته للشركات بالكشف عن تفاصيل حول كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة. ويطلب القانون من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر معلومات حول تعاملها مع خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة وغيرها من القضايا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات الاعتدال الداخلي. ويقول الفريق القانوني لـ"إكس": إن القانون الجديد غير دستوري وسيؤدي إلى الرقابة. وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: "إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملًا للضغط على شركات مثل إكس؛ لإزالة الخطاب المحمي دستوريًّا أو إبطال قيمته أو تقليل أولوياته". وتابعت: "القصد الحقيقي من القانون هو الضغط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إزالة، بعض المحتوى المحمي دستوريًّا والذي تعتبره الدولة مثيرًا للمشاكل".

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