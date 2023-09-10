انت الان تتابع أجواء مكة المكرّمة اليوم.. أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة بهذه المواقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد منطقة مكة المكرّمة حالة من الأمطار الغزيرة على محافظات: الطائف، أضم، ميسان، العرضيات، العاصمة المقدّسة، الجموم، الكامل، ومتوسطة على الليث، القنفذة، وخليص.

وأوضح إنذار المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

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