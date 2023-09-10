انت الان تتابع بتكلفة 20 مليون ريال.. "الطرق" تعلن فتح الحركة المرورية على جسر القوز بصبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن فتح الحركة المرورية على جسر القوز بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ والذي يربط المحافظة بالقرى ومركز قوز الجعافرة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تهيئة الجسر بكل عوامل السلامة من دهانات وحواجز وعلامات أرضية، وتجاوزت تكلفة المشروع الإجمالية 20 مليون ريال.

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