ولي العهد يستعرض مع الرئيس البرازيلي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 1:00 مساءً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

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