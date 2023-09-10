انت الان تتابع قبول 60378 متدربًا ومتدربة بالتدريب التقني خلال الفصل التدريبي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 1:26 مساءً

أعلنت المؤسسةُ العامة للتدريب التقني والمهني قبولَ "60378" متدرّبًا ومتدرّبة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي في مرحلة الدبلوم، بالكليات التقنية للبنين والبنات، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أنه بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، رعاها الله، توسّعت المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلّبات المرحلة التنموية بالمملكة. وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل "8" منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات؛ من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة. وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زادت الطاقة الاستيعابية للمقبولين هذا العام، بعد أن كانت "50796" في الفصل التدريبي الأول من العام الماضي.

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