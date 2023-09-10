شكرا لقرائتكم ضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه بجدة والقنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، (18) مخالفة لنظام المياه بمحافظة جدة، و (5) مخالفات لنظام المياه بمحافظة القنفذة، تضمنت مخالفة اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وممارسة مهنة حفر الآبار، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها وفقًا لنظام المياه.

تراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار

وحثّت الوزارة أصحاب الأشياب والصهاريج وممارسي مهنة حفر الآبار، الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة، خاصة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الانشطة، وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.

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استدامة المياه

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في جميع مناطق المملكة.