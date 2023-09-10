الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء سجلت اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الأحساء تتصدر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

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وأضاف أن القيصومة والدمام جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت رفحاء والمدينة المنورة في المركز الثالث بواقع 45 مئوية.

فيما جاءت كل من تبوك، القصيم، والرياض، في المركز الرابع تسجيل 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وعلى جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.