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قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول

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شكرا لقرائتكم قبول أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول ( 60378) متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي في مرحلة الدبلوم، بالكليات التقنية للبنين والبنات، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق .

تشغيل منشآت جديدة

وأوضح المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أنه بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، توسعت المؤسسة في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب متطلبات المرحلة التنموية بالسعودية.

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وأضاف أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل (8) منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة، وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني زادت الطاقة الاستيعابية للمقبولين هذا العام، بعد أن كانت (50796) في الفصل التدريبي الأول من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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