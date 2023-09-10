نفاد تذاكر "كلاسيكو" النصر والأهلي المنتظر

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الحساب الرسمي لملعب الأول بارك في منصة التواصل الاجتماعي "X"، عن نفاد جميع تذاكر الفئات العامة الخاصة بمواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه الأهلي، التي يستضيفها ملعب الأول بارك في الرياض، 21 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الـ7 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحدّدت أسعار التذاكر التي طرحت إلكترونيًّا عبر موقع الأول بارك ضمن 13 فئة؛ حيث تبدأ من 55 ريالًا إلى 7 آلاف ريال.

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