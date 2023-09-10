شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن بشأن الإفصاح عن دخل التابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن دخله.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بشأن سؤال إحدى المستفيدات الذي يقول “أنا زوجي كان مؤهلاً في حساب متابعات الخليج 365 وعدد التابعين 3 كلهم مؤهلون.. الحين أنا سجلت في التأمينات هل ينقطع عني حالي أو الجميع؟”.

قد يهمّك أيضاً

اسم التابع لدى التأمينات

وقال حساب متابعات الخليج 365 “في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب متابعات الخليج 365”.

وأضاف أنه سيتم دراسة استحقاق “رب الأسرة” مرة أخرى، لافتة إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر (هنا).

تفاصيل دعم سبتمبر

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.