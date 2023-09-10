شكرا لقرائتكم طيران ناس يطلق 6 رحلات مباشرة إلى أديس أبابا من الرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إطلاق ست رحلات مباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرياض وجدة اعتباراً من 9 أكتوبر القادم، وذلك في إطار خطط طيران ناس للنمو وتوسيع شبكته في السوق الإفريقية، ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 ، وبما يحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ربط إثيوبيا مع المملكة

وستنطلق رحلات الطيران اﻻقتصادي الرائد من الرياض ابتداءً من 9 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الاثنين، الأربعاء، والجمعة. ومن جدة ابتداءً من 10 أكتوبر بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت ليربط إثيوبيا مع المملكة بست رحلات مباشرة في المجمل، بما يعزز وجهات السفر إلى إفريقيا المُقدّمة من طيران ناس للمسافرين من معتمرين وزوار بين البلدين.

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رحلات طيران ناس

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ويخطط لمضاعفة العدد بحلول عام 2030 إلى 165 وجهة. ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.