شكرا لقرائتكم لقطات لأمطار مكة المكرمة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات باستمرارها وتحذيرات من الدفاع المدني باتباع تعليمات السلامة أثناء الهطول.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر منصة إكس، لقطات لأمطار العاصمة المقدسة اليوم، حيث بينت هطولًا غزيرًا للأمطار في منطقة شمال شرق مكة المكرمة.

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تحذيرات من الأمطار

بدورها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.

سيول وبرد

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.