انت الان تتابع "مدرستي" تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد وتوثيق درجات الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 سبتمبر 2023, 8:04 مساءً

أطلقت منصة "مدرستي" المنصة الإلكترونية التعليمية التابعة لوزارة التعليم، خدمة سجل المتابعة اليومي؛ لرصد وتوثيق درجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات خلال الفصل الدراسي. وتفصيلاً، يأتي إطلاق خدمة سجل المتابعة اليومي للطلاب والطالبات في إطار خدماتها المنصة الجديدة، وتُعنى بتوثيق ورصد آلي لدرجات الطلاب والطالبات في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في منصة "مدرستي" خلال الفصل الدراسي. وتساعد الخدمة الجديدة المعلمين والمعلمات على تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، ورصد وإضافة المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة، تصدير ملف اكسل أو ورد لأعمال الطلاب في سجلات الفصول المدرسية، إضافة وحذف التكاليف المسندة للطلبة من السجل، حساب المجموع النهائي آليًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "مدرستي" تطلق خدمة سجل المتابعة اليومي لرصد وتوثيق درجات الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.