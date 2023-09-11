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جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية

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شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت جامعة أم القرى عن ترحيبها بالطَّلبة الدَّوليِّين، ودعتهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.

ادرس في السعودية

وقالت جامعة أم القرى في منشور عبر منصة إكس: جامعة أم القرى ترحِّب بالطَّلبة الدَّوليِّين، وتدعوهم لتقديم طلباتهم عبر منصَّة ادرس في السعودية.

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وتتيح السعودية الفرص لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم للدراسة في مختلف جامعاتها المميزة.

مزايا الدراسة في السعودية

  • التقدم العلمي: العديد من الجامعات السعودية تقع ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.
  • البحث العلمي: تمتلك الجامعات مراكز بحثية متقدمة.
  • رعاية متميزة: تقدم المملكة العربية السعودية رعاية متميزة للطلبة الدوليين.
  • ثقافة غنية ومنوعة: يدرس في الجامعات السعودية طلبة من أكثر من 170 دولة حول العالم.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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