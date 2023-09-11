شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالباحة وعرض حياة الآخرين للخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرور السعودي ضبط قائد مركبة بالباحة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وعرض سلامة الآخرين للخطر.

تفحيط وتجهيزات

وقال المرور في منشور عبر منصة إكس: إن مرور منطقة الباحة ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وتركيب تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

قد يهمّك أيضاً

العقوبات النظامية

وأوضح المرور أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.