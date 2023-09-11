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عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنسانية تعرضت لها عاملة منزلية، حينما تفاجأت بالاحتفال بعيد ميلادها جعلتها تبكي من الفرحة كالأطفال.

مفاجأة سعيدة

وبين مقطع الفيديو العاملة خلال المقطع وهي تستقبل أفراد العائلة وهم يحملون تورتة عيد الميلاد بشكل مفاجئ لم تكن تتوقعه.

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فرحة غامرة

وعبرت العاملة عن فرحتها بالمفاجأة بالدموع، وصفتها بأنها أجمل مفاجأة لعيد ميلادها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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