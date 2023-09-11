شكرا لقرائتكم إنذار أحمر: أمطار غزيرة وبرد على عسير اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة عسير بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة وبردًا وسيولًا، ورياحًا نشطة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار متفاوتة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة واليمن وسلطنة عُمان، تسبقها برياح نشطة مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.