شكرا لقرائتكم فزعة شاب لحظة احتراق سيارة وسط محطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول فزعة شاب لإطفاء حريق اندلع في سيارة داخل محطة وقود بإحدى مناطق السعودية.

إطفاء الحريق

وأظهر الفيديو قيام الشاب بالإسراع لإخماد النيران المشتعلة في السيارة باستخدام خرطوم مياه ضخم، حيث كان يتنقل بين مصادر النار في السيارة بخفة ومهارة ما ساعده على إطفاء الحريق.

قد يهمّك أيضاً

وحظيت ردة فعل الشاب بإعجاب وفخر بين رواد منصة إكس، وأشادوا بشجاعته وإقدامه وقلبه الجسور لإطفاء النار دون أن يخاف أو يتردد لحظة، حيث منع كارثة محققة كادت أن تحدث بالمحطة لولا فطنته وسرعة بديهته.

إجراءات مهمة

وتقع حوادث الحريق دون سابق إنذار إذا أهملت وسائل اكتشافها وإذا ما اكتشف الحريق في بدايته يسهل مكافحته بالوسائل المتوفرة مثل طفاية الحريق أو استخدام المياه.. إلخ.

وأوضح الدفاع المدني أهم ما يجب عمله عند وقوع حادث حريق:

1- عند اكتشاف الحريق أخرج جميع من في الموقع واجعلهم في مكان آمن.

2- إذا كان الحريق في بدايته اتجه إلى موقع الحريق وحاول معرفة أسبابه وإيقاف تطوره.

3- إذا كان الموقع ممتلئًا بالدخان فاخرج أنت ومن معك بسرعة دون حمل أي شيء مقتربين من الأرض لأن الدخان يكون عادة في الأعلى.

4- قم بإبلاغ الدفاع المدني على الرقم 998 مع وصف الموقع بدقة وهدوء.

5- لا تحاول الدخول إلى موقع الحريق لأخذ شيء من المتعلقات الشخصية فقد تحاصرك النيران والدخان.