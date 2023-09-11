انت الان تتابع فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط شخصين من ملعب جبلي أثناء مباراة بالداير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تداول نشطاء منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه سقوط شخصين أثناء ممارستهما لعب كرة القدم من ملعب بمنطقة جبلية بمحافظة الداير بني مالك شرق جازان، في مشهد يحبس الأنفاس، لخطورة الموقع وارتفاعه الشاهق.

وعلمت "الخليج 365" أن الشابين لم يتعرضا لأي أذى جراء السقوط ويتمتعان بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط شخصين من ملعب جبلي أثناء مباراة بالداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.