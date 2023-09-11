بعد قمة العشرين.. ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند.. و"مودي" في مقدمة مستقبليه

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، زيارة رسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

وأُقيم اليوم الإثنين استقبالٌ رسمي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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