مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينجح في تغيير مفاصل الوركين لـ"أربعيني" بتقنية حديثة

والذي قال أن المريض عانى لفترة طويلة من آلام حادة بالورك والفخذ خاصة عند النشاط البدني وتصلب المفاصل، وتطورت الأعراض لاحقاً وحدت كثيراً من قدرته على الحركة حتى أصبح شبه مقعد، وفور وصوله إلى المستشفى خضع لحزمة فحوصات دقيقة بدأت بالمعاينة السريرية، ومن ثم التصوير بالأشعة، وقد بينت نتائجها إصابته بخشونة في مفصل الورك "bilateral coxarthrosis"، وبتآكل وتشوه عظم المفصل وتضرر الغضاريف ، وأضاف د. فراس أن الفريق الطبي درس ملف الحالة وخلص إلى أنها تستدعي استبدال مفاصل الوركين. وبعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة أجريت للمريض عملية جراحية نادرة استمرت لـ"3" ساعات، وتم الدخول فيها من الجزء الأمامي على عكس ماهو متبع في مثل هذه الحالات، وتركيب مفصلين اصطناعيين عاليي الجودة، باستخدام أجهزة ومعدات خاصة، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، حيث استطاع المريض الوقوف على قدميه بعد مضى "6" ساعات على العملية، كما استطاع المشي بعد "36" ساعة، وغادر المستشفى بعد أسبوع مشياً على قدميه وهو بحالة صحية ممتازة، وتخلص من كافة الأعراض التي نغصت عليه حياته قبل العملية.