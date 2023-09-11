انت الان تتابع ضباب يسلب الألباب.. "الزعاق" عن "الرطوبة والحرارة": علاقة تقيسها الأجساد! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 7:53 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن العلاقة بين الرطوبة والحرارة تلازمية؛ فمع وجود الحرارة تتخلق الرطوبة، ومع وجود النواقل الجوية "الرياح" تنتقل الرطوبة من السواحل المتاخمة للمسطحات المائية إلى اليابسة. وأضاف "الزعاق"؛ أن رطوبة اليابسة عارضة، ورطوبة المسطحات المائية دائمة، وبوجهٍ عام تتشكّل على بلدان الخليج وسواحل البحر الأحمر طوال ثلاثة أشهر؛ حيث "لها بداية وشدة ونهاية"، فتبدأ في أواخر شهر يونيو، وتنتهي في أواخر سبتمبر، وتشتد خلال موسم المرزم والكليبين. وأشار، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن الرطوبة تسمى عند العامة "الوم"، مبيناً أن الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة، وهي التي تقيسها الأجساد. وتابع: تتحول الرطوبة المنقولة إلى المرتفعات مع انخفاض درجات الحرارة إلى ضباب يسلب الألباب، كما يحدث على مصائف السعودية "الباحة وأبها وعسير"، وكذلك مصائف سلطنة عُمان.

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