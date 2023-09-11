ولي العهد: العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة.. والجالية الهندية لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 8:43 صباحاً

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن العلاقات بين المملكة والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين، ونعمل معها على الفرص المستقبلية ونتعاون لبناء المستقبل. وأضاف سموه: نعمل على تحقيق إنجازات واعدة في مجلس الأعمال السعودي الهندي، ونهنئ الهند على إدارة قمة G20 والمبادرات المحققة. وقال حفظه الله: الجالية الهندية لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بالمملكة، وتمثل 7% من التعداد السكاني والجالية الهندية جزءٌ من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا. وكان قد بدأ سموه في وقت سابق اليوم، زيارة رسمية للهند عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين التي بدأت السبت في نيودلهي. ووقّع ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، اليوم، على اتفاقية مجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين.

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