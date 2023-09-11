صُودر المصيد وبِيع في مزاد.. ضبط 45 سمكة قرش محظور صيدها بالقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 8:59 صباحاً

تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة، من ضبط مخالفين لنظام الزراعة. وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه تم ضبط 45 سمكة قرش "محظور صيدها" بحوزة صيادين بمركز رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة. وتمّت مباشرة الحالة من قِبل المختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بناءً على البلاغ الوارد من قيادة حرس الحدود، وتم اعداد محاضر ضبط المخالفات لنظام الزراعة، كما تمّت مصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة. من جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية.

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