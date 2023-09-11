انت الان تتابع تعرضت لنزيف حاد بعد ولادتها.. مستشفى الولادة بحائل ينقذ امرأة في عقدها الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 1:40 مساءً

استطاع فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمّع حائل الصحي إنقاذ حياة امرأة في العقد الثالث من العمر بعد تعرضها لنزيف دموي حادّ. وأوضح تجمع حائل الصحي أن المرأة قد أجرت عملية قيصرية لإنجاب طفلها الرابع، وتعرضت لنزيف دموي حاد ناتج عن عدم تقلّص عضلة الرحم، وبالرغم من محاولة استخدام مختلف الأدوية المتاحة لإيقاف النزيف، إلا أنها لم تكن ذات فاعلية. وأضاف: قرّر الفريق الطبي وضع خطة علاجية بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان التخصصي، تتضمن إجراء عملية قسطرة للشرايين المغذية للرحم باستخدام تقنية الأشعة التداخلية بديلًا للجراحة المفتوحة التقليدية. وأشار التجمع إلى أن العملية تكللت بالنجاح في غضون 18 دقيقة، وأسهمت في تقليل المخاطر والعواقب السلبية المحتملة واستقرار حالة المريضة. وبيّن أن مثل هذه الإنجازات تبرز فيها الكفاءة والمهارة العالية للفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الصحية المتطورة، كما يعكس مدى التعاون المثمر بين مستشفيات المنطقة؛ لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرضت لنزيف حاد بعد ولادتها.. مستشفى الولادة بحائل ينقذ امرأة في عقدها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.