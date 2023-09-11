انت الان تتابع القادم من النادي الأهلي.. "سلمان المؤشر" ينضم للطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 4:37 مساءً

أعلن نادي الطائي اليوم الاثنين، عن التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر، بعقد انتقال حر يمتد لمدة عام. وقع مع اللاعب بدر السويدي، الرئيس التنفيذي للنادي، في مقر النادي اليوم، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للتعاقد. يذكر أن المؤشر يلعب في مركز الطرف المهاجم، ومثل أنديةالهلال والوحدة والأهلي، كما مثل المنتخب السعودي الأول في تصفيات كأس العالم ودورة كأس الخليج في الكويت. يشار إلى أن نادي الأهلي أعلن يوم أمس رحيل اللاعب سلمان المؤشر عن صفوفه بعد 9 مواسم قضاها بين أسوار النادي.

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