انت الان تتابع بالفيديو.. اصطدام مروّع للاعب المنتخب الصيني في مباراة ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 4:39 مساءً

تعرض الظهير الأيسر الصيني، اللاعب لي شواي نجم شنغهاي لإصابة مروّعة خلال مباراة منتخب بلاده أمام ماليزيا السبت الماضي. وأثناء ارتقاء اللاعب اصطدم بلاعب المنتخب الماليزي، فتم نقله على الفور لأحد المستشفيات، وأظهرت الفحوصات إصابة اللاعب بارتجاج في المخ، كما تعرضت 7 من أستانه للكسر، ولحسن حظ اللاعب أن عموده الفقري لم يتأثر جراء تلك الواقعة. ويذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.

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