شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيسة الهند: مباحثاتنا أكدت وجود رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل عشاء أقامته رئيسة الهند بمناسبة زيارة ولي العهد الحالية إلى البلاد، ناقلًا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقيادة الهند.

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تعميق العلاقات

وأضاف ولي العهد: “إننا في المملكة العربية السعودية نتطلع إلى تعميق العلاقات مع الهند في جميع المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة”.

ولفت إلى أن تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير فى العلاقة بين البلدين، مستطردًا “أكدت المباحثات المثمرة التي أجريناها مع دولة رئيس الوزراء على وجود رغبة مشتركة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في جميع المجالات”.

وجهات النظر متقاربة

وتابع قوله إن “وجهات النظر متقاربة بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، لا سيما من خلال عضوية بلدينا في مجموعة العشرين، متطلعين إلى أن تسهم زيارتنا في تطوير آفاق العلاقات والتعاون نحو تنمية العلاقات بين بلدينا بشكل بشكل أكبر وأوسع”.