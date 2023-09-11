شكرا لقرائتكم القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة.

ترويج حشيش

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.