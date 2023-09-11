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القبض على شخص روج حشيشًا وأقراصًا خاضعة للتداول في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة.

ترويج حشيش

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قبضت على شخص؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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الإجراءات النظامية

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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