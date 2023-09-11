انت الان تتابع رئيس "بشكتاش" التركي: حاولنا التعاقد مع "تاليسكا " ولكن النصر لم يرغب في تركه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 7:13 مساءً

كشف أحمد نور سيبي رئيس نادي بشكتاش التركي عن مفاوضاته في وقت سابق مع النصر، للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق. وقال رئيس بشكتاش:" تاليسكا ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا، لقد غادر بذكريات جيدة جداً، ولكن كان من غير الممكن أن يأتي تاليسكا ويغادر فريقه السعودي. وصرح رئيس النادي التركي: "لقد قدمنا عرضاً لتاليسكا، لكن كانت محادثات فقط مع مسؤولي النصر، ولكن ناديه لم يرغب في تركه ". وتابع أحمد نور سيبي:" عندما أردنا ضم تاليسكا رد مسؤولو النصر: "نحن لا نفكر في الاستغناء عنه"، لذلك لم يكن مناسباً بعد ذلك أن نلتقي به دون إذن فريقه". وشدد رئيس النادي التركي على أنهم حاولوا التعاقد مع اللاعب البرازيلي بسبب رغبة الجماهير، متمنياً أن يحدث ذلك يوماً ما".

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