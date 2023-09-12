انت الان تتابع شاهد.. 11 فرصة استثمارية تجعل "فيفاء الحالمة" على خارطة السياحة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

طرحت بلدية محافظة فيفاء 11 فرصة استثمارية نوعية وخدمية في أنحاء متفرقة من المحافظة؛ ما يجعل من محافظة فيفاء موقعًا استراتيجيًّا للمشاريع السياحية، وبوصلة مستقبلية لجذب السياح والزوار.

وتفصيلاً، أعلنت البلدية طرح فرص استثمارية نوعية عدة، كفندق قمة البقعة بمساحة (4139.72م2)، الذي يتميز بموقعه المطل على معظم محافظات منطقة جازان، وعلى ارتفاع يقدر بـ 1500م عن سطح البحر.

ومن الفرص المطروحة منتجع سياحي ترفيهي بمخطط "ذبوب" بمساحة (20207.70م2)، الذي يتميز بإطلالته الرائعة وسط الطبيعة البكر، ومدرجات زراعية رائعة.

فيما أعلنت البلدية تطوير حديقة متنزه "قرضة" بمساحة (24000م2)، وهي حديقة قائمة مع جزء قابل للتطوير وإضافة الخدمات، وتتميز بموقعها الرائع، وكثرة مرتاديها على مدار العام.

ومن الفرص الاستثمارية المطروحة كذلك "بوليفارد" بطريق الملك عبدالله بمساحة (10240.35م2)، الذي يتميز بموقعه بمدخل محافظة فيفاء الرئيسي بجوار حديقة ومتنزه النافورة.

وأعلنت البلدية أيضًا فرصة تشغيل وتطوير حديقة متنزه النافورة بمساحة (10000م2)، وهي حديقة قائمة مع جزء قابل للتطوير وإضافة الخدمات، وهي من أكثر الحدائق اكتظاظًا بالزوار على مدار العام.

ودعت بلدية فيفاء الراغبين في التقدم على الفرص الاستثمارية إلى الدخول لمنصة ‫"فرص" عبر الرابط: ‪furas.momra.gov.sa للحصول على المعلومات الكافية عن جميع الفرص المعلنة.

وكان أمين منطقة جازان، المهندس يحيى الغزواني، قد أكد أن الأمانة تعمل على خطط نوعية لتطوير الخدمات البلدية بمحافظة فيفاء؛ كونها تمتاز بطبيعتها الساحرة، وإرثها الثقافي، وموقعها الجغرافي النوعي والفريد؛ ما يجعلها منطقة جذب لكثير من المستثمرين.

ووقف "الغزواني" خلال جولته بمحافظة فيفاء في أغسطس الماضي على خطط البلدية لمعالجة تحديات المشاريع المتعثرة وتجويد الخدمات، وسبل تذليل تلك العقبات والمعوقات، ومقترحات مشاريع الخطة الخمسية.