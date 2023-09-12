انت الان تتابع رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الليبي وتقدم تعازيها لذوي الضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 9:29 مساءً

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للشعب الليبي وذوي الضحايا والمصابين من جرّاء الفيضانات التي شهدتها أجزاء من البلاد. وفي التفاصيل، قال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الفيضانات المروعة التي تعرَّضت لها ليبيا، وآلمَنَا ما نجَم عنها من خسائر جسيمة ولا سيما في الأرواح". وأعرب "العيسى"، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع الشعب الليبي في هذا المصاب الكبير، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء ومكروه.

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