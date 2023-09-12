"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 سبتمبر 2023, 10:55 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض وجازان وعسير والباحة ونجران). وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم. وتشهد أمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والقنفذة والليث، وأمطارًا غزيرة على العرضيات والطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.

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