اخبار السعوديه

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات أبل.

معالجة الثغرات

وشدد المركز على ضرورة المبادرة بإجراء عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية والتحديثات التقنية على منتجات أبل، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

قد يهمّك أيضاً

توجيه لائحة اتهام ضد هانتر بايدن خلال سبتمبر
أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء

وأوضح المركز أن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ تعليمات برمجية.

توصيات المركز

وأوصى المركز بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها –اضغط هنا-.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا