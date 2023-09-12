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الرياض - محمد الوسيري - وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI، بحضور الرئيس التنفيذي لـ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة- المُكلّف- عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ومن الجانب الهندي سوداتا ماندال نائب العضو المنتدب في بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة، وجاء ذلك في العاصمة الهندية دلهي بالتزامن مع أعمال المنتدى السعودي الهندي للاستثمار.

التجارب الناجحة

وتُحقق الاتفاقية أحد أهداف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر استقطاب التجارب الناجحة والنماذج الاستثنائية في مجال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو.

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وتشمل الاتفاقية أن يقوم بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة SIDBI بالعمل بالشراكة مع بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل المشترك على تصميم وصياغة إستراتيجية هندسة البيانات وفق أفضل الممارسات ونقل المعرفة في مجال المُمارسات الائتمانية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

الدور التوعوي

وتُعزز الاتفاقية من الدور التوعوي والتدريبي بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك SIDBI عبر تنظيم برنامج تدريبي للعاملين، من أجل تيسير فهمهم لأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان فيما يتعلق بمجال العمليات.

يُذكر أن هذه الاتفاقية التي عقدها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي امتداد لمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الهندي في ديسمبر الماضي لعام 2022 والتي نتج عنها تنظيم عدة ورش عمل وزيارات مشتركة بين الطرفين لتطوير هذا التعاون، وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود البنك في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية السعودية 2030م.