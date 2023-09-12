شكرا لقرائتكم مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم أحد المواطنين بلاغًا للإدارة العامة للمرور، بشأن مركبة تسير بنسبة عالية لاحتراق العادم.

نسبة احتراق عالية

وقال مقدم البلاغ عبر منصة إكس: إن المركبة المشكو في حق قائدها تسير بنسبة احتراق الديزل العالية، مرفقًا البلاغ بمقطع فيديو يوثق الواقعة.

قد يهمّك أيضاً

المرور يتفاعل

من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة.