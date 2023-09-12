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50 مليون ريال غرامة في قضية إعلامية

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الرياض - محمد الوسيري - كشف المتحدث الرسمي لهيئة الملكية الفكرية، أحمد المرشدي، عن أقصى عقوبة لفيديو تم انتهاك حقوقه الملكية، مشيرًا إلى قضايا وصلت بها الغرامة حتى 50 مليون ريال.

مسألة تقديرية

وقال متحدث الهيئة خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: كل حالة لها غراماتها، والغرامات متفاوتة، وعلى حسب ما يراه القاضي، وهي مسألة تقديرية بحتة.

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قضايا إعلامية

وأضاف: هناك قضايا وصلت الغرامة فيها إلى 50 مليون، وكانت قضية في المجال الإعلامي، وتمثلت المخالفة في استخدام فيديو دون ترخيص، حيث تم استخدامه على مساحة واسعة، وتمت الاستفادة منه بشكل مالي كبير.

وأوضح أن كل قضية ليها تفاصيلها، وممكن يجمع فيها بين عقوبتي السجن والغرامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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