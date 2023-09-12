صاعقة رعدية تقتل شخصًا شرق صبيا خلال سيره في طريق العودة من عمله

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي شخص؛ إثر صاعقة رعدية الليلة الماضية شرق محافظة صبيا بمنطقة جازان، بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال سيره في أحد الطرقات.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المتوفى كان عائدًا من عمله في إحدى الكسارات بمركز الكدمي بمحافظة صبيا متجهًا لقريته، عندما أصابته الصاعقة القاتلة أثناء أجواء ماطرة مصحوبة بصواعق رعدية، اتسعت أمس الاثنين وشملت أجزاء واسعة من محافظات شرق منطقة جازان.

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