انت الان تتابع وزارة الحج: 4 مزايا لتخطيط العمرة عبر منصة "نُسك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 5:27 صباحاً

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أربع مزايا لتخطيط العمرة من خلال منصة نُسك. وقالت الوزارة إن التخطيط لرحلة العمرة يبدأ بالحصول على التأشيرة من خلال منصة نُسك، للحصول على قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين. وأضافت، تشمل تلك المزايا أيضاً، الحصول على فوائد المنصة التي تدعم التحدث بتسع لغات، والتواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة، وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية، وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين. https://x.com/HajMinistry/status/1701235106965278946?s=20

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